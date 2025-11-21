Карим Бензема преподнёс подарок Полю Погба

Дата публикации: 21-11-2025 02:13

Знаменитый 37-летний форвард клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема продемонстрировал тёплое отношение к своему другу и коллеге, полузащитнику «Монако» Полю Погба. Как сообщает французское издание Footmercato, Бензема решил поддержать Погба, сделав ему приятный сюрприз.

Нападающий отправил своему другу одну из своих фирменных футболок, в которой сейчас играет за «Аль-Иттихад». На атрибутике футболист написал короткое, но трогательное послание: «Для моего брата». Такой знак внимания явно говорит о дружеских и поддерживающих отношениях между футболистами, которые выступали вместе за сборную Франции и много лет знакомы лично, часто появляясь вместе за пределами футбольного поля.

В это время Погба как раз закончил восстановление после травмы лодыжки, которую он получил в результате жёсткого столкновения на одной из тренировок. К счастью, повреждение оказалось не слишком серьёзным, и теперь полузащитник уже готов выйти на поле в составе «Монако» в предстоящем 13-м туре Лиги 1, где команда встретится с «Ренном». Для Погба этот матч может стать дебютным за новый клуб, ведь после долгой дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил, он ещё не провёл ни одной официальной игры за «Монако».

Последний раз Поль Погба появлялся на поле более двух лет назад, в сентябре 2023 года, когда он сыграл 28 минут за «Ювентус» в матче против «Эмполи». Летом 2025 года он подписал контракт с «Монако» на правах свободного агента, открыв для себя новую страницу в карьере. Сейчас фанаты с нетерпением ждут возвращения талантливого футболиста в большой футбол, а подарок Бензема без сомнения станет для Погба дополнительной мотивацией и знаком настоящей дружбы.