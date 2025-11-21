Жорди Альба прокомментировал сравнения между Лионелем Месси и Ламином Ямалем

Дата публикации: 21-11-2025 02:05

Игрок обороны американского клуба «Интер Майами», испанец Жорди Альба дал свой комментарий относительно вечных споров вокруг сопоставления нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и молодого таланта «Барселоны» Ламина Ямаля. Журналистам TyC Sports Альба рассказал о своём видении различий между легендарным капитаном Аргентины и восходящей звездой каталонцев.

«Я убеждён, что не стоит проводить такие параллели. По моему мнению, Месси — уникальный футболист, которому нет равных ни в прошлом, ни сейчас. Его достижения, талант, влияние на игру — всё это делает его особенным. Однако я отмечу, что под руководством Флика формируется по-настоящему сильный коллектив. В этом составе выступают многие другие потрясающие игроки, например, де Йонг, Педри и, конечно, Ямаль. Ламин — невероятно перспективный футболист, обладающий огромным будущим. Но ставить его на одну ступень с Месси пока рано — путь Лео в футболе выдающийся», — приводит слова Альбы TyC Sports.

Месси на протяжении 18 лет защищал цвета «Барселоны» — с 2003 по 2021 год. За это время аргентинский форвард отыграл 778 официальных матчей, сумев отличиться 672 забитыми мячами и отдать 303 голевые передачи партнёрам. Лионель Месси десять раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны и четыре раза поднимал над головой трофей Лиги чемпионов. По праву считается одним из величайших футболистов всех времён.

Что касается Ламина Ямаля, то этот молодой полузащитник уже заявляет о себе как о новой звезде «Барселоны». В составе каталонской команды он уже провёл 117 матчей, в которых отметился 31 забитым голом и 40 результативными передачами. Несмотря на возраст, Ямаль демонстрирует зрелую и уверенную игру, что позволяет болельщикам надеяться, что в будущем он сможет достичь самых высоких футбольных вершин и даже повторить, а возможно и превзойти рекорды Месси.

Таким образом, сравнения между Ламином Ямалем и Лионелем Месси неизбежны, однако даже знаменитые футболисты признают: величину аргентинца повторить крайне сложно, но у молодого игрока есть все шансы войти в пантеон лучших.