В «Сандерленде» прокомментировали информацию об интересе к Гендузи

Дата публикации: 21-11-2025 02:09

Главный тренер футбольного клуба «Сандерленд» Режис Ле Брис поделился мнением касательно обсуждений о возможном переходе полузащитника «Лацио» Маттео Гендузи в его команду в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Мы по-прежнему поддерживаем контакты с рядом футболистов, в числе которых и Маттео. Ранее мы уже работали вместе, когда оба находились в «Лорьяне», поэтому продолжаем общаться. Однако делать какие-либо выводы и строить конкретные планы относительно зимнего трансферного окна пока рано. Сейчас мы оцениваем все варианты и наблюдаем за ситуацией», — приводит слова Ле Бриса Sky Sports.

Маттео Гендузи — уроженец Франции и воспитанник известных футбольных академий «ПСЖ» и «Лорьяна». На взрослой профессиональной арене он дебютировал именно в составе «мерлузовых». В ходе своей карьеры Гендузи также успел поиграть за такие топ-клубы, как лондонский «Арсенал», берлинская «Герта» и французский «Марсель». Сейчас полузащитник защищает цвета итальянского «Лацио», а его трансферная стоимость по оценкам экспертов достигает €32 млн. Интерес со стороны «Сандерленда» подтверждается постоянным вниманием к игроку, однако вопрос о возможном трансфере остается открытым до официальных объявлений.