Волга Ул - Торпедо М 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 16:00
21 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Волга Ул
Торпедо М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Торпедо М, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Беларусь Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
12.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Торпедо М2 : 3Волга Ул
25.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 35-й тур Торпедо М3 : 1Волга Ул
04.06.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 15-й тур Волга Ул1 : 0Торпедо М
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 2 : 1Волга Ул
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 2 : 3Волга Ул
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Волга Ул1 : 2
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 1 : 0Волга Ул
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Волга Ул2 : 0
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Торпедо М2 : 0
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Торпедо М1 : 1
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 2 : 0Торпедо М
29.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Торпедо М1 : 1 3 : 1
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Торпедо М3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1942
2
Повышение
Урал1939
3
Плей-офф за повышение
Родина1934
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1933
5 КАМАЗ1930
6 Челябинск1929
7 Ротор1929
8 Арсенал Т1926
9 СКА-Хабаровск1925
10 Шинник1925
11 Нефтехимик1924
12 Енисей1921
13 Черноморец1920
14 Уфа1919
15 Волга Ул1918
16
Зона вылета
Торпедо М1918
17
Зона вылета
Сокол1915
18
Зона вылета
Чайка1911

