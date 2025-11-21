Каррагер: «Ливерпулю» достаточно одной травмы в обороне, чтобы сезон оказался провален

Дата публикации: 21-11-2025 01:45

Бывший защитник «Ливерпуля» и национальной сборной Англии Джейми Каррагер поделился своим мнением относительно трансферной стратегии клуба, а также подчеркнул необходимость срочного усиления состава уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Я считаю, что «Ливерпулю» нужно будет серьезно потратиться в январе, чтобы приобрести качественного центрального защитника. Такую сделку стоило провести ещё летом, однако руководство не смогло договориться, и теперь команда столкнулась с дефицитом в этой зоне. Единственный игрок, которого подписали — это Джованни Леони. Молодой итальянский футболист произвел впечатление в своем дебютном поединке Кубка лиги, однако, к сожалению, он получил тяжелую травму — разрыв передней крестообразной связки. Очевидно, что увидеть его на поле мы сможем только со следующего сезона, поэтому рассчитывать на его помощь сейчас нереально.

Ситуация настолько напряжённая, что одной дополнительной травмы в центре обороны будет достаточно, чтобы подорвать все шансы «Ливерпуля» в нынешнем сезоне. Поэтому клубу ничего не остается, как искать усиление этой зимой. Сейчас политика расходов на трансферы существенно отличается от той, к которой мы привыкли за последние годы. Когда вкладываются большие средства, а результаты далеки от стабильных побед — это совсем не то, что долгие годы символизировало «Ливерпуль». Клубу пора возвращать былую прагматичность и точность в выборе новых игроков», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Стоит отметить, что после 11 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 18 очков и располагается сейчас лишь на восьмой строчке турнирной таблицы. Такие показатели явно не соответствуют амбициям команды и её великолепным традициям, так что ближайшие приобретения могут стать решающими для судьбы сезона.