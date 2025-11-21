Дженнаро Гаттузо прокомментировал итоги жеребьёвки плей-офф за путёвку на ЧМ

Дата публикации: 21-11-2025 10:53

Главный тренер футбольной сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился своими мыслями и настроем команды накануне важного поединка против сборной Северной Ирландии. Этот матч — часть полуфинала плей-офф за право выхода на чемпионат мира 2026 года. Итальянская команда оказалась в сложной ситуации после основной стадии отбора, и теперь судьба выхода на Мундиаль будет решаться в нескольких напряжённых встречах.

— Северная Ирландия? Это физически мощная и выносливая команда, – отметил Гаттузо в интервью для Sky Sports. — Они всегда борются до последней минуты, никогда не сдаются. Я предупреждал своих подопечных об этом уже на протяжении трёх месяцев. Бороться предстоит не только на поле, но и с самим собой, ведь такие матчи требуют полной самоотдачи. Нам было известно, что путь к чемпионату мира будет сложным, и рано или поздно мы можем попасть в плей-офф. Сейчас перед нами стоит задача совершенствовать наши действия, но мы полны оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

Полуфинальная игра между сборными Италии и Северной Ирландии состоится 26 марта. Матч пройдёт на территории Италии, хотя конкретный город и стадион будут объявлены позже. Победитель встречи выйдет в финал плей-офф, где 31 марта встретится с победителем противостояния Уэльс — Босния и Герцеговина. Этот важнейший матч финала нашим футболистам, в случае успеха, предстоит провести на выезде.

Весь итальянский футбольный мир с нетерпением ожидает этих поединков, которые станут настоящим испытанием для амбиций команды Гаттузо. Главный тренер подчёркивает: только благодаря единству и полной самоотдаче можно добиться успеха и вернуться на мировую арену.