В Швеции сделали смелое заявление после того, как им досталась Украина

Дата публикации: 21-11-2025 11:17

Известный шведский журналист Улоф Лунд дал свою экспертную оценку итогам жеребьевки плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026 года.

«Для Швеции соперничество с Украиной – это наилучший возможный вариант. Трудно вообразить более выгодного для нас результата. Мы искренне верим в свои шансы на победу над украинской сборной. Кроме того, в случае успеха, у нас будет возможность самостоятельно определить, на каком домашнем стадионе проходить финальный матч плей-офф. Если сравнивать с другими потенциальными соперниками, такими как Италия, Дания или Турция, Украина представляется для шведской команды настоящей и невероятной возможностью порадовать своих болельщиков», – прокомментировал Улоф Лунд.

Жеребьевка плей-офф квалификационных соревнований ЧМ-2026 среди европейских команд прошла 20 ноября в швейцарском Цюрихе. Согласно результатам, сборная Украины в полуфинале плей-офф встретится со сборной Швеции. Полуфинальная игра для команды Украины запланирована на 26 марта и пройдет на условно домашнем поле сборной Украины.

Наблюдатели считают, что предстоящая встреча обещает быть по-настоящему захватывающей и напряжённой, ведь обе команды демонстрируют высокий уровень игры и большое стремление попасть на мировой чемпионат. Болельщики с нетерпением ожидают предстоящих матчей, рассчитывая на яркую и бескомпромиссную борьбу.