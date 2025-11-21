Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль поделился, о каких титулах мечтает

Дата публикации: 21-11-2025 10:55

Молодой нападающий футбольного клуба «Барселона» и национальной сборной Испании Ламин Ямаль поделился своими спортивными мечтами, ответив на интересный вопрос о том, какой из престижных титулов для него наиболее желанный. На выбор были предложены победа в Лиге чемпионов, триумф на чемпионате мира или получение почетной индивидуальной награды — «Золотого мяча».

«Я хочу завоевать все эти трофеи. Очень надеюсь, что мне это удастся. Пока я продолжаю выступать на поле, эти цели остаются достижимыми», — приводит слова Ламина Ямаля издание Marca.

В нынешнем сезоне юный испанский нападающий проявляет себя с лучшей стороны. На его счету уже 11 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах. За это время Ямаль успел отличиться шесть раз, забив голы, и еще шесть раз ассистировал своим товарищам по команде, демонстрируя не только отличную результативность, но и умение работать на команду.

Контракт Ямаля с каталонским грандом действует до лета 2031 года, что подчеркивает уверенность руководства клуба в большом будущем молодого таланта. Интересно, что по данным авторитетного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в впечатляющие €200 миллионов. Такая высокая сумма говорит о большом потенциале и востребованности игрока не только в «Барселоне», но и в мировом футболе в целом. Теперь поклонники с нетерпением будут следить за дальнейшим развитием карьеры Ламина Ямаля, который ставит перед собой только самые амбициозные цели.