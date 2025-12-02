19:28 ()
Слот прокомментировал кадровые потери «Ливерпуля» перед игрой АПЛ с «Сандерлендом»

Дата публикации: 02-12-2025 14:33

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился последней информацией о травмированных футболистах своей команды в преддверии встречи 14-го тура английской Премьер-лиги с клубом Сандерленд.

- Вчера Конор Брэдли впервые за довольно долгий период принял участие в тренировке вместе с основной группой. Пока рано говорить о полной готовности, он работает не на 100% объема, нам еще приходится быть осторожными, так что не стоит строить больших ожиданий на его скорое возвращение. Безусловно, отрадно то, что игрок уже постепенно втягивается в работу с командой. Также существует надежда, что Жереми Фримпонг присоединится к общей группе на следующей неделе. Тем не менее, учитывая плотный график и большое количество матчей, даже если он начнет тренироваться в ближайшие дни, Жереми по-любому пропустит еще три будущих игры, - цитирует Слота официальный сайт клуба.

После 13 сыгранных туров Премьер-лиги Ливерпуль располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 21 набранное очко. В то же время Сандерленд находится на шестом месте и сумел заработать 22 балла. Турнирная борьба обещает быть весьма напряженной, ведь команды находятся в непосредственной близости друг от друга и имеют близкие показатели по результативности.

