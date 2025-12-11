«Ювентус» уверенно победил «Пафос» в 6‑м туре Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-12-2025 01:56

Состоялся матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором на поле сошлись "Ювентус" и "Пафос". Встреча прошла на стадионе "Альянц" в Турине, Италия. Поединок обслуживал испанский судья Хесус Хиль Мансано. Итальянский клуб уверенно добился победы - хозяева поля забили два безответных мяча и оставили сопернику мало шансов на успех.

Первый гол в этой встрече был забит только на 67-й минуте - отличился полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни, который точно пробил после затяжной атаки своей команды. Уже спустя шесть минут преимущество туринцев закрепил форвард Джонатан Дэвид, удвоив счёт на табло. После второго мяча "Пафос" так и не смог перехватить инициативу и изменить ход игры.

Благодаря этой уверенной победе "Ювентус" набирает девять очков и занимает 17-е место в сводной турнирной таблице Лиги чемпионов. "Пафос" остаётся с шестью очками и располагается на 26-й позиции. Для обеих команд игра стала важным этапом в борьбе за выход в плей-офф.

В следующем туре 21 января "Ювентус" будет принимать на своём поле грозную "Бенфику", а "Пафос" отправится в Англию, где на выезде сыграет против лондонского "Челси". Оба матча обещают быть яркими и интересными для болельщиков.