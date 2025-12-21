15:34 ()
«Барселона» и «Ливерпуль» заинтересовались защитником из Серии А

21-12-2025

На молодого правого защитника "Аталанты" Марко Палестру, которому всего 20 лет, в данный момент обращают внимание сразу несколько европейских топ-клубов. По данным издания Caught Offside, интерес к игроку проявляют "Барселона", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Сейчас Марко Палестра проводит сезон в аренде в составе "Кальяри", где он получает важный опыт на высоком уровне. Помимо клубов из Англии и Испании, в борьбу за Палестру могут включиться мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико" - их скауты также следят за прогрессом молодого итальянца.

Источники сообщают, что на данный момент "Аталанта" оценивает трансферную стоимость своего воспитанника в 35-40 миллионов евро. Однако клуб пока не торопится продавать перспективного защитника и внимательно оценивает все предложения — ведь спрос на футболиста продолжает расти. При этом портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость самого Марко Палестры в 8,5 миллиона евро, что существенно ниже трансферных ожиданий "Аталанты".

В текущем сезоне Палестра уже сыграл в 14 матчах во всех турнирах, отдав три результативные передачи. Его уверенная игра на правом фланге обороны привлекла интерес ведущих клубов, которые видят в нем одного из самых перспективных молодых защитников Европы. Ожидается, что по окончании аренды будет развернута настоящая борьба за подписание Марко Палестры.

