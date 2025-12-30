Кафу порекомендовал «Милану» приобрести бразильца Райана из «Васко да Гама»

Дата публикации: 30-12-2025 15:38

Бывший защитник Милана Маркос Кафу дал дельный совет руководству итальянского клуба относительно предстоящих трансферов. Легендарный бразилец посоветовал обратить пристальное внимание на молодого нападающего Райана, который сейчас выступает за Васко да Гама.

Кафу высоко оценил способности своего соотечественника, отметив его универсализм и большой потенциал. "Я не сомневаюсь в нем - он мог бы отлично проявить себя в любой топ-команде Италии. Райан - действительно исключительный талант! Он отлично проявляет себя в игре один на один, обладает отличной техникой и всегда опасен у ворот соперника. Несмотря на столь юный возраст - ему всего 19 лет, Райан уже демонстрирует зрелую игру и большой потенциал для дальнейшего роста. Его таланты позволяют ему успешно действовать как в роли центрального форварда, так и играть второго нападающего. Всё зависит от того, какую тактику выберет тренер", - приводит слова Кафу издание Calciomercato.

Стоит отметить, что не только Милан проявляет интерес к бразильскому таланту. Ранее футбольная общественность обсуждала возможный переход Райана в Барселону, представители которой уже оценили его в сумму от 25 до 30 миллионов евро. Каталонский клуб всерьез рассматривает вариант покупки молодого универсального форварда, учитывая его яркую игру и статистику.

Кроме того, в сентябре текущего года на Райана претендовал питерский Зенит, но тогда Васко да Гама отказался вести переговоры о его трансфере. Это еще раз подчеркивает важность и ценность игрока для текущей команды, а также высокий спрос на рынке.

За 2025 год талантливый футболист уже сыграл 49 официальных матчей во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации Transfermarkt, нынешня стоимость Райана составляет около 18 миллионов евро, что говорит о его растущей популярности и большом будущем в европейском футболе.