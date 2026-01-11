«Манчестер Юнайтед» видит в Палмере потенциальную замену Фернандеша

Дата публикации: 11-01-2026 14:55

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность усиления своей атакующей линии и провёл внутренние обсуждения относительно потенциального трансфера полузащитника «Челси» Коула Палмера, сообщает Footballtransfers. Руководство манкунианцев заинтересовано в приобретении этого молодого талантливого игрока и уже обсудило вариант оформления официального предложения лондонскому клубу. Такой шаг связан с тем, что будущее 31-летнего хавбека Бруну Фернандеша в составе «красных дьяволов» по-прежнему остаётся неопределённым.

По данным источника, «Челси» готов рассмотреть вариант продажи Коула Палмера, который стал одним из ключевых футболистов команды в последнее время. В текущем сезоне Палмер успел провести 12 матчей во всех соревнованиях, забив четыре гола и проявив себя с лучшей стороны. Его действующий контракт с лондонцами рассчитан до лета 2033 года, что подчёркивает долгосрочные планы клуба по отношению к этому игроку.

Согласно информации, размещённой на популярном портале Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Коула Палмера составляет впечатляющие 120 миллионов евро. Такой высокий ценник ещё раз свидетельствует о значимости игрока для клуба и его потенциале на европейской арене.