ЦСКА и «Локомотив» достигли соглашения по трансферу Баринова

Дата публикации: 12-01-2026 19:48

Московские клубы ЦСКА и «Локомотив» достигли соглашения по переходу капитана железнодорожников Дмитрия Баринова. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации, в интервью «Чемпионату».

Действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Ранее стало известно, что армейский клуб направил новое предложение по приобретению Баринова, который также является игроком сборной России. На фоне переговоров между клубами красно-зелёные решили не брать Дмитрия Баринова на текущие предсезонные тренировочные сборы, чтобы сосредоточиться на оформлении деталей возможного трансфера в ЦСКА.

Дмитрий Баринов - воспитанник футбольной школы «Локомотива». В нынешнем сезоне МИР Российской Премьер-Лиги 29-летний полузащитник уже провёл 17 матчей в составе клуба, отличившись тремя забитыми голами и шестью результативными передачами. Благодаря стабильной игре он по-прежнему привлекает внимание ведущих российских клубов, а переход в ЦСКА может стать новым важным этапом в его профессиональной карьере. Ожидается, что окончательное оформление сделки состоится в ближайшее время, а Баринов сможет присоединиться к армейцам уже на следующем сборе.