«Аталанта» в последний момент опередила «Рому» в борьбе за Распадори

Дата публикации: 13-01-2026 23:24

Футбольный клуб Аталанта сумел опередить Рому в борьбе за нападающего мадридского Атлетико Джакомо Распадори. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х, трансфер 25-летнего форварда был практически согласован с Ромой, но в самый последний момент Аталанта смогла перехватить сделку и договориться как с Атлетико, так и с самим игроком.

По информации источника, руководство Аталанты предложило условия, которые оказались выгоднее как для самого Распадори, так и для мадридского клуба. В результате переговоров именно бергамасский коллектив стал основным кандидатом на подписание итальянского нападающего. Напомним, летом прошлого года Распадори присоединился к Атлетико из Наполи за 22 миллиона евро, заключив контракт с мадридским клубом на долгосрочной основе.

За прошедший сезон в составе Атлетико форвард провёл 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Текущий контракт Распадори с испанским клубом действует до 2030 года. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет 22 миллиона евро. Таким образом, Аталанта совершила успешный трансфер, укрепив свою атаку перспективным и уже опытным футболистом сборной Италии, опередив в этом вопросе конкурентов из Рима.