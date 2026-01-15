«Манчестер Юнайтед» не планирует зимних трансферов после назначения Кэррика

Дата публикации: 15-01-2026 01:11

«Манчестер Юнайтед» не собирается делать новые трансферы в зимнее окно после назначения Майкла Кэррика на должность главного тренера. Об этом информирует издание ESPN.

Как отмечают источники, руководство клуба отлично понимает, что команде нужно усиление в центре поля. Тем не менее, никто из приоритетных кандидатов не сможет пополнить состав до окончания января. В шорт-листе «МЮ» значатся такие футболисты, как Адам Уортон из «Кристал Пэлас», Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» и Карлос Балеба, выступающий за «Брайтон». Однако переговоры с их клубами либо затормозились, либо ожидаются только летом, поскольку зимой стороны не готовы идти на уступки.

Также менеджмент «Манчестер Юнайтед» исключает возможность зимних продаж своих игроков и не планирует никого брать в аренду. Таким образом, текущий состав останется стабильным, а основное укрепление, вероятно, будет происходить уже в летний период.

Напомним, 5 января было официально объявлено об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера команды. Он уступил место Майклу Кэррику, который будет руководить манкунианцами до завершения нынешнего сезона. На данный момент, по итогам 21 тура чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, сохраняя шансы на борьбу за европейские места.