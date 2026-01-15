«Наполи» не удалось одолеть «Парму» в перенесённом матче 16-го тура Серии А

Дата публикации: 15-01-2026 01:13

В Италии завершился перенесённый матч 16-го тура Серии А сезона 2025/2026, в котором на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе встретились "Наполи" и "Парма". Главным судьёй поединка выступал Микаэль Фаббри из Фаэнцы. Несмотря на усилия обеих команд, болельщики так и не увидели забитых голов - финальный счёт встречи оказался 0:0.

Уже на 11-й минуте поединка полузащитник хозяев Скотт Мактоминей смог отправить мяч в ворота соперников, однако судьи после просмотра видеоповтора VAR отменили взятие ворот - в моменте был зафиксирован офсайд. После этого напряжённая борьба продолжалась весь матч, но ни одной из команд не удалось реализовать свои моменты.

После этой игры "Наполи" добавил в свой актив 40-е очко в двадцатом матче сезона, благодаря чему сравнялся по очкам с "Миланом", который пока сыграл на один матч меньше. Лидирует в чемпионской гонке "Интер" с отрывом в три очка - миланцы также имеют игру в запасе. "Парма", пополнив копилку одним очком, теперь располагается на 14-м месте в турнирной таблице с 22 баллами. Болельщикам обеих команд остаётся ждать следующих матчей и надеяться, что коллективы смогут порадовать результативной игрой.