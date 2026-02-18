Алаба и Рюдигер могут покинуть «Реал» уже этим летом

Дата публикации: 18-02-2026 23:32

Защитники мадридского "Реала" Давид Алаба и Антонио Рюдигер, скорее всего, покинут клуб летом 2026 года. Об этом сообщил известный спортивный журналист Николо Скира в социальной сети Х.

"Давид Алаба и Тони Рюдигер всё ближе к тому, чтобы оставить "Реал" Мадрид по окончании сезона в статусе свободных агентов", – сообщил Скира.

В нынешнем сезоне Примеры 33-летний Давид Алаба сыграл шесть матчей за "Реал". Также он принял участие в двух встречах Лиги чемпионов и одной игре Кубка Испании. Его партнёр по обороне, 32-летний Антонио Рюдигер, вышел на поле в восьми матчах чемпионата Испании и отметился двумя играми в Лиге чемпионов. Однако оба защитника пока не сумели внести результативные действия в свой актив.

Оба футболиста имеют большой опыт и заслуженную репутацию, однако клуб, вероятно, не будет продлевать с ними контракты, что открывает возможность для перехода в другие команды уже этим летом.