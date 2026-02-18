«Бенфика» прокомментировала инцидент с Винисиусом в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-02-2026 23:33

Пресс-служба «Бенфики» прокомментировала обвинения в расизме, выдвинутые против вингера команды Джанлуки Престианни. Жалобу на игрока португальского клуба недавно предъявил нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Событие произошло во втором тайме ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов, когда игра была временно остановлена после того, как бразильский форвард заявил, что его оскорбили расистским выражением — обозвали обезьяной.

«Бенфика» в рамках принципов полной прозрачности и сотрудничества подчеркивает, что внимательно отслеживает все действия, предпринимаемые УЕФА по расследованию инцидента, связанного с возможным проявлением расизма в игре против «Реала».

Клуб однозначно подтверждает свою многолетнюю и непоколебимую приверженность таким фундаментальным ценностям, как равенство, уважение и инклюзивность. Эти принципы являются опорой философии «Бенфики» и воплощаются в символе клуба — легендарном Эйсебио.

«Бенфика» также вновь выразила поддержку своему игроку Джанлуке Престианни, подчеркнув, что его поведение всегда соответствовало духу уважения к соперникам, спортивным институтам и основополагающим принципам, которые отражают идентичность клуба. Руководство клуба выразило сожаление в связи с распространившейся клеветнической кампанией против футболиста», — говорится в официальном заявлении португальской команды.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о запуске дисциплинарного расследования по факту данного инцидента, что подчеркивает серьёзность ситуации и стремление организации обеспечить справедливость и честность в футболе.

Данный инцидент вновь поднял важную тему борьбы с расизмом в мировом футболе и показывает, насколько клубы и организации стремятся к поддержке принципов равенства и недопущению дискриминации в спорте. Будущее расследование УЕФА позволит прояснить детали произошедшего и принять соответствующие меры в соответствии с регламентом.