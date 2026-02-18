Рио Фердинанд призывает наказать виновных в расистском инциденте с Винисиусом: «Эти крысы должны понести ответственность»

Дата публикации: 18-02-2026 23:35

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Рио Фердинанд выразил глубокое возмущение из-за расистского инцидента, который произошёл в рамках матча Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1). После того как бразильский форвард «сливочных» Винисиус Жуниор забил гол, он заявил о том, что подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Бенфики» Джанлуки Престианни. В свою очередь, Престианни категорически отрицает предъявленные обвинения.

Рио Фердинанд заявил: «Как мы можем до сих пор спокойно обсуждать расизм, если некоторые пытаются оправдать подобные высказывания? Например, говорят: „Это вина Вини. Если бы он так не сделал, этот игрок и не стал бы говорить такие вещи“. Я с этим не согласен и считаю, что к такому нельзя мириться. Футбол всегда называли великолепной игрой — и она такой является, но когда происходят подобные случаи, это огромный шаг назад. Власти должны быть гораздо жёстче и твёрже в борьбе с расизмом на полях и за их пределами».

Фердинанд добавляет, что он не понимает, как можно пытаться оправдывать чьё-то предосудительное поведение, невежество или глупость, особенно если речь идёт о реакции на забитый красивый гол и естественное радостное празднование. «Празднование — это часть игры», — подчёркивает экс-футболист.

Он также отметил: «Это просто невероятно. Игроки имеют полное право выражать свою радость, и никто не должен говорить, что это нельзя делать. Иногда стоит переборщить с эмоциями — ведь это настоящий праздник! Где мы сейчас находимся? Когда эти так называемые крысы, да, именно крысы, позволяют себе повторять расистские высказывания, именно их надо разоблачать, наказывать, а не прикрывать. Почему мы постоянно их защищаем? Особенно если прислушаться к словам Килиана Мбаппе, который подтвердил, что слышал подобные оскорбления. Если бы Престианни хотел сказать Винисиусу что-то незлобивое, он бы не молчал и не старался что-то скрыть».

«Это отвратительно и мерзко», — подытожил Фердинанд. — «Да, был потрясающий игрок, сумевший забить важный гол, который расстроил весь стадион. Однако радость от этого события была испорчена поведением одного глупого и невежественного человека». Его слова приводит спортивное издание A Bola.

Этот инцидент вновь поднял в общественном и футбольном сообществе важный вопрос о необходимости активных мер против расизма в спорте. Рио Фердинанд своим примером напоминает, что молчание и оправдания лишь поощряют проявления дискриминации, а истинное решение — в решительных действиях и поддержке пострадавших спортсменов.