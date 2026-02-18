Франк Хайзе возглавит «Ренн» в качестве главного тренера до лета 2027 года

Дата публикации: 18-02-2026 23:35

Французский футбольный клуб «Ренн» объявил о назначении Франка Хайзе новым главным тренером команды. Информация была размещена на официальном сайте клуба.

Контракт с Франком Хайзе рассчитан до июня 2027 года, с возможностью продления при положительных результатах. Хайзе обладает богатым опытом работы в Лиге 1 — с 2020 по 2024 год он возглавлял клуб «Ланс», а до этого успешно работал с молодежными составами. В 2023 году он получил титул лучшего тренера Лиги 1, что говорит о высоком уровне его профессионализма и грамотном подходе к управлению командой.

Перед назначением в «Ренн», Хайзе был главным тренером «Ниццы», где проработал с июля 2024 по декабрь 2025 года, показывая уверенную игру и хороший результат.

После 22 проведенных туров в чемпионате Франции «Ренн» занимает шестое место в турнирной таблице с 34 очками, что подчеркивает необходимость в новом подходе и свежих идеях на тренерском посту. Назначение Хайзе должно помочь клубу улучшить свои позиции и добиться лучших результатов в оставшейся части сезона.