Джесси Лингард почти согласился на переход в бразильский клуб

Полузащитник ряда клубов английской Премьер-лиги и сборной Англии Джесси Лингард может заключить контракт с бразильским футбольным клубом – «Ремо». 33-летний футболист готов перебраться в Бразилию и не собирается возвращаться обратно в Англию. Об этом сообщают источники из издания Mirror.

Согласно имеющейся информации, Лингард ранее вёл переговоры с несколькими клубами из Англии, но получил предложения исключительно от команд Чемпионшипа. В итоге он принял решение продолжить карьеру в бразильской Серии А, где конкуренция и уровень футбола позволяют ему развиваться дальше. Последним клубом полузащитника был южнокорейский ФК «Сеул», который он покинул в начале текущего года. С тех пор футболист остаётся свободным агентом и открыт к новым вызовам.

В период своего выступления за «Сеул» Лингард провёл 69 матчей, отметившись 19 забитыми голами и 10 результативными передачами. За свою насыщенную карьеру Джесси также защищал цвета таких клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Бирмингем», «Брайтон», «Дерби Каунти», «Вест Хэм», «Ноттингем Форест» и, конечно же, «Сеул». Его переход в бразильский клуб может стать новым этапом в карьере и позволит испытать себя на другом футболистском континенте.