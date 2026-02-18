«Манчестер Сити» нацелен на приобретение Ливраменто из «Ньюкасла»

Дата публикации: 18-02-2026 23:37

Футбольный клуб «Манчестер Сити» планирует подписать контракт с правым защитником команды «Ньюкасл Юнайтед» Валентино Ливраменто, как сообщает издание talkSPORT.

Как стало известно, руководство «горожан» уже несколько месяцев внимательно отслеживает прогресс 23-летнего фулбека. В случае успешного трансфера они рассчитывают, что игрок сможет надолго закрыть позицию правого защитника в составе манчестерского клуба. В то же время «Ньюкасл» стремится продлить действующий контракт с Ливраменто, чтобы сохранить своего ключевого футболиста.

В текущем сезоне Валентино провёл 19 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до лета 2028 года, что подчеркивает серьёзность намерений клуба по удержанию игрока. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ливраменто оценивается примерно в 40 миллионов евро.

Этот трансфер может стать важным приобретением для «Манчестер Сити», который всегда стремится укрепить свои позиции в защите и повысить конкуренцию в составе. Для молодого футболиста переход в один из топ-клубов Европы станет отличной возможностью продолжить карьерный рост и показать свои навыки на самом высоком уровне. Ожидается, что переговоры между клубами продолжатся в ближайшее время, а фанаты с нетерпением ждут официального подтверждения сделки.