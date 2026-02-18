«Ливерпуль» стремится удержать Собослаи, невзирая на интерес со стороны «Реала»

Дата публикации: 18-02-2026 23:38

«Ливерпуль» собирается препятствовать переходу полузащитника Доминика Собослаи в мадридский «Реал», сообщает издание TEAMtalk.

В последние дни в СМИ активно обсуждается возможный трансфер венгерского футболиста в испанский клуб. Тренер сборной Венгрии Марко Росси отмечал, что Собослаи с детства мечтал выступать за «Реал». Несмотря на этот интерес, мерсисайдский клуб категорически не настроен отпускать своего ключевого игрока.

По данным источника, «Ливерпуль» планирует продлить контракт с 25-летним полузащитником, и переговоры уже начались. Сейчас Собослаи связан с клубом до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста в 85 миллионов евро.

Контрактное обновление призвано не только увеличить срок сотрудничества, но и существенно повысить зарплату игрока, а также улучшить условия бонусов и премий, что должно мотивировать его остаться в составе команды. Клуб видит в Нем перспективного лидера, способного укрепить среднюю линию и внести значительный вклад в достижение спортивных целей.

В обозримом будущем «Ливерпуль» намерен удерживать основные кадры и не допускать увод ключевых футболистов, особенно учитывая активный интерес со стороны ведущих европейских клубов. Таким образом, руководство мерсисайдцев демонстрирует серьезный настрой на сохранение боевого состава и продолжение конкуренции на высоком уровне в национальных и международных турнирах.