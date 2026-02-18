Венсан Компани признал Гвардиолу лучшим тренером

Дата публикации: 18-02-2026 23:39

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился своими мыслями о наставниках, оказавших значительное влияние на его профессиональную карьеру.

«Лучшим тренером, с которым я работал, без сомнения, является Хосеп Гвардиола. Он помог мне глубже понять все тонкости футбола. Я не стремлюсь копировать стиль Пепа во всём, он уникален. Тем не менее, я взял определённые уроки у каждого тренера, с которыми пересекался в своей карьере. Роберто Манчини и Хуб Стевенс также оставили заметный след — у каждого из них я почерпнул что-то важное, что позволило мне сформировать собственный стиль и написать свою историю», — отметил Компани, сообщает официальный аккаунт клуба в социальных сетях.

В настоящее время «Бавария» уверенно возглавляет таблицу Бундеслиги после 22 сыгранных туров, имея в активе 57 очков. Отрыв от ближайшего преследователя — дортмундской «Боруссии», которая занимает второе место, составляет уже шесть баллов.

Следующий поединок мюнхенский коллектив проведёт 21 февраля в рамках 23-го тура национального чемпионата против франкфуртского «Айнтрахта». В Лиге чемпионов УЕФА «Бавария» завершила групповую стадию на второй позиции, заработав 21 очко по итогам восьми матчей.

Таким образом, под руководством Венсана Компани команда демонстрирует высокий уровень игры и уверенно движется к достижению поставленных целей как в национальных, так и в международных соревнованиях. Тренер продолжает развивать свою философию, сочетая опыт, полученный у выдающихся наставников, с собственными инновациями и методами работы.