Дата публикации: 18-02-2026 23:39

Известный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл важную новость о продлении контракта между лондонским клубом «Арсенал» и его ключевым вингером Букайо Сакой. Помимо этого, журналист сообщил о планах команды подписать новые соглашения с ещё двумя игроками из состава «канониров» в ближайшем будущем.

По словам Романо, «Арсенал» уже завершил все переговоры и согласования с представителями и самим Букайо Сакой, который скоро официально подпишет новый длительный контракт сроком на пять лет с заметным увеличением заработной платы. Это решение подчёркивает стратегию клуба, направленную на удержание своих ведущих футболистов и обеспечение их финансового довольства.

Инсайдер отметил, что в данный момент «Арсенал» активно работает над обновлением контрактов ключевых игроков. В первую очередь это касается Букайо Саки и Давида Райи, а следующим на очереди является Деклан Райс. Романо подчеркнул, что все эти меры призваны усилить стабильность в команде и сохранить её ядро в долгосрочной перспективе.

Таким образом, «Арсенал» демонстрирует серьёзный подход к управлению составом, стремясь обеспечить конкурентоспособность на футбольной арене в ближайшие годы, и готов инвестировать в своих ведущих игроков, чтобы сохранить их мотивацию и приверженность клубу.