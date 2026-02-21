«Челси» рассматривает возможность продажи нападающего другому клубу АПЛ за €34 млн

Дата публикации: 21-02-2026 18:18

«Челси» намерен продать нападающего Лиама Делапа после завершения текущего сезона, несмотря на то, что футболист был приобретён клубом всего прошлым летом. Английский клуб «Эвертон» считает Лиама одной из своих приоритетных трансферных целей, сообщает издание Football Insider.

Согласно данным источника, лондонский клуб рассматривает возможность продажи 23-летнего футболиста за сумму около £30 млн (€34 млн) — именно столько «Челси» заплатил за игрока «Ипсвич Таун». Главная цель команды — вернуть инвестиции, вложенные в приобретение Делапа, а также освободить место для покупки нового форварда.

В текущем сезоне Лиам принял участие в 24 матчах во всех турнирах, сумев отметиться двумя забитыми голами и четырьмя голевыми передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Делапа оценивается примерно в €35 млн.

Таким образом, «Челси» стремится рационально использовать ресурсы, одновременно избавляясь от игроков, не соответствующих текущим задачам, и усиливая состав новыми исполнителями. Продажа Делапа позволит укрепить финансовую сторону дела и сосредоточиться на поиске более эффективного нападающего для борьбы на главных фронтах.