«Рома» и «Боруссия» спорят за защитника «Борнмута»

Дата публикации: 21-02-2026 18:22

 

Активизировалась борьба за аргентинского центрального защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси. В число претендентов на игрока теперь вошли также «Рома» и дортмундская «Боруссия». Об этом сообщил известный футбольный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

На этой неделе агенты Сенеси провели переговоры с представителями обоих клубов, после недавних контактов с «Ювентусом». Ранее появилась информация о заинтересованности в футболисте со стороны «Барселоны», что только усиливает конкуренцию за его подпись.

Стоит отметить, что Сенеси отклонил предложение «Борнмута» о продлении контракта. Защитник ясно дал понять руководству, что не намерен оставаться на стадионе «Виталити» и готов к переходу в другой клуб. «Ювентус» рассматривает его как потенциальное решение проблемы с возрастными защитниками в составе, тогда как «Рома» и дортмундская «Боруссия» хотят укрепить свою линию обороны перед Лигой чемпионов, стараясь при этом избежать больших трат.

В текущем сезоне Сенеси провёл 27 матчей во всех турнирах за «Борнмут», отметившись четырьмя результативными передачами. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

Таким образом, борьба за игрока становится всё более напряжённой, и в ближайшее время может появиться ясность относительно его будущего. На фоне активного интереса со стороны ведущих европейских клубов, трансфер Сенеси обещает стать одной из интересных сделок на трансферном рынке этого сезона.

