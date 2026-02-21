Руни отметил, что у Слота недостаточно харизмы для руководства «Ливерпулем»

Дата публикации: 21-02-2026 18:20

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил своё мнение о главном тренере «Ливерпуля» Арне Слоте, отметив, что ему не хватает определённой ауры, необходимой для руководства командой после ухода Юргена Клоппа.

«Кажется странным, что говорят, будто Слот всё ещё находится на прослушивании, чтобы удержать должность, хотя недавно он привёл команду к чемпионству в Премьер-лиге.

Я встречался с ним несколько раз, но у меня сложилось впечатление, что у него нет той уникальной харизмы и ауры, которые нужны «Ливерпулю». Возможно, это связано с тем, что он заменил Клоппа – огромная ответственность для любого тренера. Но, насколько я могу судить, у Слота отсутствует необходимая энергетика», – цитирует Руни Goal.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии под руководством Слота. Сейчас, после 26 туров нового сезона, команда набрала 42 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице, что вызывает у болельщиков разные ожидания и обсуждения.

Руни подчеркнул, что смена тренера после такого легендарного руководителя, как Клопп, – это всегда сложный процесс. Ему предстоит завоевать уважение и любовь фанатов, а также проявить себя на новом уровне, чтобы оправдать возложенные надежды.

Отметим, что мнения экспертов и бывших игроков всегда оказывают влияние на восприятие тренерских изменений в клубах с богатой историей и значительными достижениями, такими как «Ливерпуль».