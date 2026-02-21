«Атлетико» приступил к переговорам о трансфере нападающего «Страсбурга»

Дата публикации: 21-02-2026 18:21

Центральный нападающий клуба «Страсбург» Хоакин Паничелли вошёл в число приоритетных трансферных целей мадридского «Атлетико». Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

По сведениям источника, французский клуб оценивает стоимость своего нападающего примерно в €50 млн. Сообщается, что «матрасники» уже приступили к активной работе по возможному переходу Паничелли в команду.

В нынешнем сезоне 23-летний аргентинец провёл 31 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт Паничелли со «Страсбургом» рассчитан до 2030 года. В то же время, по данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего составляет около €25 млн.

Стоит отметить, что молодой футболист привлекает внимание многих европейских клубов благодаря своей результативности и перспективам развития. В «Страсбурге» Паничелли стал ключевым игроком атаки, что делает его трансфер особенно привлекательным для таких клубов, как «Атлетико», стремящихся усилить линию нападения перед предстоящими турнирами.

Если переговоры между клубами завершатся успешно, Хоакин Паничелли может стать заметным приобретением для мадридцев и усилить атакующий потенциал команды на ближайшие сезоны.