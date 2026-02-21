Престианни объяснил, что именно сказал Винисиусу по поводу отсутствия расизма

Дата публикации: 21-02-2026 18:27

Нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни выступил с официальными показаниями перед УЕФА по делу, связанному с инцидентом с участием Винисиуса Жуниора, вингера мадридского «Реала». Этот конфликт произошёл во время первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов между португальским клубом и «Реалом» (0:1), сообщает ESPN.

Исходя из его слов, 20-летний аргентинский футболист подчеркнул, что не прибегал к расистским оскорблениям в адрес Винисиуса. Он пояснил, что употребил слово, которое на испанском языке звучит очень похожим на термин «обезьяна», однако имел в виду другое выражение и не хотел никого оскорбить.

Во второй половине встречи игра была временно остановлена после того, как Винисиус заявил, что Престианни назвал его «обезьяной». В этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой, что вызвало дополнительное недопонимание и спровоцировало остановку матча.

В связи с этим, УЕФА назначил специального инспектора по этике и дисциплине, который займётся тщательным расследованием данного инцидента с целью выявления всех обстоятельств и принятия соответствующих мер.

Данный случай вновь поднял важную тему борьбы с расизмом в футболе — проблема, которую регулярно обсуждают на международном уровне. Организации, как ФИФА и УЕФА, продолжают работать над жёсткими мерами против подобных проявлений, чтобы защитить игроков и сохранить спортивный дух соревнований. Следующие этапы расследования покажут, как будут развиваться события и какие выводы сделают ответственные органы. Параллельно клубы и футбольное сообщество призывают к толерантности и уважению между игроками и фанатами, стремясь искоренить дискриминацию с различных уровней игры.