Саудовская сторона согласна выплатить €40 млн за трансфер полузащитника «Барселоны»

Дата публикации: 21-02-2026 18:25

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) включил полузащитника Барселоны Марка Касадо в список футболистов, которые могут перейти в местный чемпионат уже в следующем сезоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на 365Scores.

По имеющейся информации, в ближайшие дни представители PIF планируют встретиться с окружением 22-летнего игрока, чтобы обсудить возможность его переезда в Саудовскую Аравию. Фонд готов предложить 40 миллионов евро за трансфер Касадо. Отмечается, что эта сумма может значительно улучшить финансовое положение Барселоны и станет выгодным предложением для клуба.

В текущем сезоне Марк Касадо сыграл в 25 матчах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его действующий контракт с каталонским клубом действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

Стоит подчеркнуть, что переход такого перспективного полузащитника в Саудовскую лигу может привлечь ещё больше внимания к чемпионату страны и повысить его уровень. Кроме того, для самого Касадо это станет новым этапом в карьере, предоставив возможность испытать себя в другой футбольной среде и получить значительный финансовый бонус. В ближайшее время ожидается развитие переговоров между клубами и самим игроком, что определит дальнейший путь Марка.