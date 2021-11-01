Уотфорд - Челси 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
1 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Челси, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Томас Тухель
История личных встреч
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|3 : 0
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 2
|05.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|3 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 2
|05.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|4 : 1
|21.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|4 : 2
|15.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|4 : 3
|20.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 2
|03.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 0
|26.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Уотфорд» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.