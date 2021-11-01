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Уотфорд - Челси 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
1 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
УотфордЧелси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Челси, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Челси
Лондон
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Германия Томас Тухель
История личных встреч
04.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Челси3 : 0Уотфорд
02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Уотфорд1 : 2Челси
05.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Челси3 : 0Уотфорд
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Уотфорд1 : 2Челси
05.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 26 Уотфорд4 : 1Челси
21.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 9 Челси4 : 2Уотфорд
15.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 28 Челси4 : 3Уотфорд
20.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 2 Уотфорд1 : 2Челси
03.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 24 Уотфорд0 : 0Челси
26.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 18 Челси2 : 2Уотфорд
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Уотфорд» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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