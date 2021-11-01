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Манчестер Юнайтед - Арсенал 2 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
2 Декабря 2021, Четверг. 23:15 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
НорвичАрсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Арсенал, которое состоится 02 декабря 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Испания Микель Артета
История личных встреч
30.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Арсенал0 : 0Манчестер Юнайтед
01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
30.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
10.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
25.01.2019 Кубок Англии 1/16 финала Арсенал1 : 3Манчестер Юнайтед
05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Юнайтед2 : 2Арсенал
29.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед2 : 1Арсенал
02.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Арсенал1 : 3Манчестер Юнайтед
07.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

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