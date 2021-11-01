Манчестер Юнайтед - Арсенал 2 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
2 Декабря 2021, Четверг. 23:15 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Арсенал, которое состоится 02 декабря 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Микель Артета
История личных встреч
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|30.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 0
|25.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|29.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 1
|02.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 3
|07.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.