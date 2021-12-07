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ПСЖ - Брюгге 7 Декабря прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
7 Декабря 2021, Вторник. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
ПСЖБрюгге

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Брюгге, которое состоится 07 декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
15.09.2021 Лига чемпионов Группа A. Тур 1 Брюгге1 : 1ПСЖ
06.11.2019 Лига чемпионов Группа А. Тур 4 ПСЖ1 : 0Брюгге
22.10.2019 Лига чемпионов Группа А. Тур 3 Брюгге0 : 5ПСЖ
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Брюгге». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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