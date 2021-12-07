ПСЖ - Брюгге 7 Декабря прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
7 Декабря 2021, Вторник. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Брюгге, которое состоится 07 декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Филипп Клеман
История личных встреч
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 1
|1 : 1
|06.11.2019
|Лига чемпионов
|Группа А. Тур 4
|1 : 0
|22.10.2019
|Лига чемпионов
|Группа А. Тур 3
|0 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Брюгге». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.