Реал Мадрид - Интер 7 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
7 Декабря 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Интер, которое состоится 07 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 1
|0 : 1
|25.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 4
|0 : 2
|03.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 3
|3 : 2
|27.07.2015
|Международный кубок чемпионов
|Китай
|0 : 3
|27.07.2014
|Международный кубок чемпионов
|Группа A. Тур 1
|1 : 1 2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Интер». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.