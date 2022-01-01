Леганес - Реал Сосьедад 05 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 10958
05 января 2022, среда. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Реал Сосьедад, которое состоится 05 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Мехди Нафти
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|02.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 1
|08.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 1
|16.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 0
|24.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 2
|12.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 37
|3 : 2
|07.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
|01.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|28.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 2