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Леганес - Реал Сосьедад 05 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 10958
05 января 2022, среда. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания);
Леганес Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Реал Сосьедад, которое состоится 05 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
ТунисМехди Нафти
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
02.02.2020Испания - ПримераТур 22Леганес2 : 1Реал Сосьедад
08.11.2019Испания - ПримераТур 13Реал Сосьедад1 : 1Леганес
16.02.2019Испания - ПримераТур 24Реал Сосьедад3 : 0Леганес
24.08.2018Испания - ПримераТур 2Леганес2 : 2Реал Сосьедад
12.05.2018Испания - ПримераТур 37Реал Сосьедад3 : 2Леганес
07.01.2018Испания - ПримераТур 18Леганес1 : 0Реал Сосьедад
01.04.2017Испания - ПримераТур 29Реал Сосьедад1 : 1Леганес
28.10.2016Испания - ПримераТур 10Леганес0 : 2Реал Сосьедад

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