Вальядолид - Бетис 05 Января прямая трансляция
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
05 января 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Бетис, которое состоится 05 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Хосе Пачета
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|02.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|20.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 0
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|18.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 2
|24.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 2
|21.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|08.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 28
|4 : 0
|05.10.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 7
|0 : 0
|11.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 37
|4 : 3
|04.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0