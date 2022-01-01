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Вальядолид - Бетис 05 Января прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
05 января 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Вальядолид Бетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Бетис, которое состоится 05 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Бетис
Севилья
Главные тренеры
ИспанияХосе Пачета
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
02.05.2021Испания - ПримераТур 34Вальядолид1 : 1Бетис
20.09.2020Испания - ПримераТур 2Бетис2 : 0Вальядолид
19.07.2020Испания - ПримераТур 38Вальядолид2 : 0Бетис
18.08.2019Испания - ПримераТур 1Бетис1 : 2Вальядолид
24.02.2019Испания - ПримераТур 25Вальядолид0 : 2Бетис
21.10.2018Испания - ПримераТур 9Бетис0 : 1Вальядолид
08.03.2015Испания - СегундаСегунда. Тур 28Бетис4 : 0Вальядолид
05.10.2014Испания - СегундаСегунда. Тур 7Вальядолид0 : 0Бетис
11.05.2014Испания - ПримераТур 37Бетис4 : 3Вальядолид
04.01.2014Испания - ПримераТур 18Вальядолид0 : 0Бетис

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