Болонья - Интер М 06 Января прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
06 января 2022, четверг. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Интер М, которое состоится 06 Января 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 4
|6 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 29
|0 : 1
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 1
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 2
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
|01.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 3
|11.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|19.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 1
|19.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 25
|0 : 1