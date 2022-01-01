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Болонья - Интер М 06 Января прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
06 января 2022, четверг. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Болонья Интер М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Интер М, которое состоится 06 Января 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Интер М
Милан
Главные тренеры
СербияСиниша Михайлович
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
18.09.2021Италия - Серия АТур 4Интер М6 : 1Болонья
03.04.2021Италия - Серия АТур 29Болонья0 : 1Интер М
05.12.2020Италия - Серия АТур 10Интер М3 : 1Болонья
05.07.2020Италия - Серия АТур 30Интер М1 : 2Болонья
02.11.2019Италия - Серия АТур 11Болонья1 : 2Интер М
03.02.2019Италия - Серия АТур 22Интер М0 : 1Болонья
01.09.2018Италия - Серия АТур 3Болонья0 : 3Интер М
11.02.2018Италия - Серия АТур 24Интер М2 : 1Болонья
19.09.2017Италия - Серия АТур 5Болонья1 : 1Интер М
19.02.2017Италия - Серия АТур 25Болонья0 : 1Интер М

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