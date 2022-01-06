Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 06 Января прямая трансляция
Стадион: Полидепортиво Ла Хувентуд (Манча-Реаль, Испания), вместимость: 1500
06 января 2022, четверг. 22:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б, которое состоится 06 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Полидепортиво Ла Хувентуд (Манча-Реаль, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Манча-Реаль
Манча-Реаль
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Педро Хосе Боланьос
|Марселино Гарсия Тораль