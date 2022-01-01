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Бостон Селтикс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 06.01.2022

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бостон Селтикс Сан-Антонио Спёрс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
СШАГрег Попович
История личных встреч
27.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс96 : 88Бостон Селтикс
01.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс143 : 140Сан-Антонио Спёрс
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс110 : 106Бостон Селтикс
09.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс114 : 129Сан-Антонио Спёрс
10.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс115 : 135Бостон Селтикс
25.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс96 : 115Сан-Антонио Спёрс
01.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс120 : 111Бостон Селтикс
09.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс105 : 102Бостон Селтикс
31.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс108 : 94Сан-Антонио Спёрс
15.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс108 : 101Бостон Селтикс

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