Бостон Селтикс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 06.01.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
|Грег Попович
История личных встреч
|27.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 88
|01.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|143 : 140
|28.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 106
|09.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 129
|10.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 135
|25.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 115
|01.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 111
|09.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 102
|31.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 94
|15.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 101