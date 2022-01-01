Вашингтон Уизардс - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 06.01.2022
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Хьюстон Рокетс, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|16.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 119
|27.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 88
|31.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|158 : 159
|20.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 118
|27.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 131 ОТ
|04.04.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 104
|30.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 103
|03.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 91
|08.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 114
|31.01.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 123