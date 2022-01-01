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Вашингтон Уизардс - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 06.01.2022

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Хьюстон Рокетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Хьюстон Рокетс, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
История личных встреч
16.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс131 : 119Хьюстон Рокетс
27.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс107 : 88Вашингтон Уизардс
31.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс158 : 159Хьюстон Рокетс
20.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс136 : 118Вашингтон Уизардс
27.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс135 : 131 ОТХьюстон Рокетс
04.04.2018 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс120 : 104Вашингтон Уизардс
30.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс121 : 103Хьюстон Рокетс
03.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс101 : 91Вашингтон Уизардс
08.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс106 : 114Хьюстон Рокетс
31.01.2016 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс122 : 123Вашингтон Уизардс

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