Свернуть список

Даллас Старз - Флорида Пантерз 07 Января прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
07 января 2022, пятница. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Флорида Пантерз, которое состоится 07 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
02.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз6 : 3 БДаллас Старз
30.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз3 : 4 БФлорида Пантерз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТДаллас Старз
14.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Флорида Пантерз
29.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Флорида Пантерз
28.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
26.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2Даллас Старз
25.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз0 : 3Даллас Старз
23.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1Даллас Старз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close