Даллас Старз - Флорида Пантерз 07 Января прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
07 января 2022, пятница. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Флорида Пантерз, которое состоится 07 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
|02.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 3 Б
|30.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|14.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|28.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|26.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|23.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1