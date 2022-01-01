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Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингз 07 Января прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
07 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс Детройт Ред Уингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 07 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
СШАДаллас Икинс
СШАДжефф Блэшилл
История личных встреч
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
09.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 3Анахайм Дакс
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 1Анахайм Дакс
09.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2 БДетройт Ред Уингз
17.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Детройт Ред Уингз
14.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1Анахайм Дакс
05.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 0Детройт Ред Уингз
18.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 4Анахайм Дакс
24.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4Анахайм Дакс
11.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2Детройт Ред Уингз

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