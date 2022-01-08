Миллуолл - Кристал Пэлас 08 Января прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
08 января 2022, суббота. 15:45 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Кристал Пэлас, которое состоится 08 Января 2022 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон