Онлайн трансляции
Пятница 07 января

21:30  ru Санта-Клара - Спортинг 22:30  ru Бавария - Боруссия М 23:00  ru Суиндон Таун - Манчестер Сити 23:00  ru Бордо - Марсель
Суббота 08 января

03:00  ru Каролина - Калгари 03:00  ru Филадельфияx - Сан-Антонио 03:30  ru Бруклин - Милуоки 03:30  ru Торонто - Юта
04:00  ru Сент-Луис - Вашингтон 04:00  ru Хьюстон - Даллас 04:00  ru Чикаго - Вашингтон 04:00  ru Оклахома - Миннесота
05:00  ru Денвер - Сакраменто 06:00  ru Портленд - Кливленд 06:00  ru Лейкерс - Атланта 14:15  ru Биатлон
15:45  ru Миллуолл - Кристал Пэлас 16:00  ru Леванте - Мальорка 16:45  ru Биатлон 17:30  ru Фрайбург - Арминия
17:30  ru Байер - Унион 17:30  ru Гройтер Фюрт - Штутгарт 17:30  ru РБ Лейпциг - Майнц 17:30  ru Хоффенхайм - Аугсбург
18:00  ru Лестер Сити - Уотфорд 18:15  ru Реал Сосьедад - Сельта 19:00  ru Лилль - Лорьян 20:30  ru Гранада - Барселона
20:30  ru Челси - Честерфилд 20:30  ru Халл Сити - Эвертон 20:30  ru Айнтрахт Ф - Боруссия Д 21:00  ru Эшторил - Порту
22:00  ru Даллас - Питтсбург 23:00  ru Реал Мадрид - Валенсия 23:00  ru Ланс - Ренн 23:30  ru Клипперс - Мемфис
Свернуть список

Челси - Честерфилд 08 Января прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
08 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Челси Честерфилд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Честерфилд, которое состоится 08 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Честерфилд
Честерфилд
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
АнглияДжеймс Роу

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close