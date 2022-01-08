Лилль - Лорьян 08 Января прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
08 января 2022, суббота. 19:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лорьян, которое состоится 08 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|10.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 1
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 4
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|4 : 0
|04.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 1
|17.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|30.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 1
|12.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 0
|17.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|23.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 0
|17.05.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 4