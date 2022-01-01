Даллас Старз - Питтсбург Пингвинз 08 Января прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
08 января 2022, суббота. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 08 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Майк Салливан
История личных встреч
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|27.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|02.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|23.10.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4