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Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардс прямая трансляция 08.01.2022

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Буллз Вашингтон Уизардс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардс, которое состоится 08 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Главные тренеры
СШАБилли Донован
История личных встреч
02.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс119 : 120Чикаго Буллз
09.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз101 : 105Вашингтон Уизардс
01.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс130 : 133Чикаго Буллз
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс107 : 115Чикаго Буллз
24.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз126 : 117Вашингтон Уизардс
12.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс126 : 114Чикаго Буллз
16.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз115 : 106Вашингтон Уизардс
19.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс109 : 110Чикаго Буллз
04.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс114 : 115Чикаго Буллз
21.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз126 : 120 ОТВашингтон Уизардс

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