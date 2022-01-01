Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардс прямая трансляция 08.01.2022
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардс, которое состоится 08 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Главные тренеры
|Билли Донован
История личных встреч
|02.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 120
|09.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 105
|01.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 133
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 115
|24.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 117
|12.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 114
|16.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 106
|19.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 110
|04.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 115
|21.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 120 ОТ