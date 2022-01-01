Райо Вальекано - Бетис 09 Января прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
09 января 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Бетис, которое состоится 09 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|24.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 10
|3 : 2
|23.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 2
|31.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|09.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 0
|27.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 2
|04.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2
|20.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 34
|3 : 1
|01.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 2
|27.01.2013
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 0
|25.08.2012
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 2